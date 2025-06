La coppia di architetti che ha deciso di cambiare vita per produrre vino nel Cilento

Nel cuore del Cilento, due architetti hanno abbandonato i progetti di cemento per abbracciare la viticoltura, dando vita a vini autentici e artigianali. Questa scelta non è solo un cambio di carriera, ma un trend crescente verso l'agricoltura sostenibile e il ritorno alle radici. Scopri come la loro passione per la terra si trasforma in esperienze sensoriali uniche, riflettendo l'essenza di un territorio ricco di storia e tradizione.

Nel sud della Campania, due ex architetti hanno riscritto la loro vita tra vigne e rifermentati in bottiglia creando vini sinceri, dai tratti artigianali, che parlano la lingua semplice e profonda della terra. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La coppia di architetti che ha deciso di cambiare vita per produrre vino nel Cilento

Cerca Video su questo argomento: Coppia Architetti Ha Deciso Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

89 case piccole dove lo stile incontra la funzionalità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online