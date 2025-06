La città della musica si riaccende con il Plebiscito delle note pop

La città della musica si risveglia, e Napoli si prepara a un evento straordinario: una serata dove le note pop si intrecciano con la magia del cinema italiano. Kiss Kiss illumina piazza del Plebiscito, creando un’atmosfera unica nel suo genere. In un’epoca in cui la musica diventa sempre più un linguaggio universale, questo incontro promette di essere una celebrazione travolgente di arte e cultura. Non vorrai perdertelo!

Metti una sera a Napoli con mezza hit parade e mezzo cinema italiano riuniti a un chilometro e mezzo di distanza. Kiss Kiss riempie piazza del Plebiscito con l?inizio del.

