La Champions ribalta l’Inter | tutti i big in partenza con Inzaghi

Dopo la dolorosa sconfitta per 5-0 contro il PSG, l'Inter si trova a un bivio cruciale. La Champions League non perdona e ora i big sembrano pronti a lasciare Milano, mentre Simone Inzaghi lotta per ricompattare la squadra. Questo è un momento chiave non solo per i nerazzurri, ma anche per il futuro del calcio italiano, in cerca di riscatto in Europa. Riusciranno a risollevarsi dalle ceneri?

Tante incognite in casa nerazzurra dopo la fragorosa sconfitta nella finale di Monaco contro il PSG L’ Inter esce con le ossa rotta e nel peggiore dei modi dopo la finalissima contro il Paris Saint-Germain, persa malamente per 5-0 nell’ultimo atto di questa edizione della Champions League. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it ‘Manita’ senza appello degli uomini di Luis Enrique, al suo secondo trionfo nella massima competizione europea oltre a bissare il ‘Triplete’ del 2015 sulla panchina del Barcellona. PSG stellare e Inter travolta, con Simone Inzaghi invece che si lecca le ferite e con un futuro tutto da decifrare sulla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Champions ribalta l’Inter: tutti i big in partenza con Inzaghi

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata: Inter, -1 e 180?

Dopo la 36ª giornata di Serie A, l'Inter si trova a 180 minuti dalla conclusione del campionato, ma la lotta per il titolo si fa intensa.

Cerca Video su questo argomento: Champions Ribalta Inter Tutti Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, le partite e i giocatori protagonisti in questa Champions League finita male. FOTO; Chi entra in Champions se l'Inter si laurea Campione d'Europa; Verso PSG-Inter: tutte le finali Champions con italiane, dal 1957 al 2023. Lautaro come Mazzola e Milito?; Psg-Inter, le pagelle: Hakimi imprendibile, 8. Lautaro: il vuoto, 4. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Champions ribalta l’Inter: tutti i big in partenza con Inzaghi

Si legge su calciomercato.it: Disastro Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: alcuni big potrebbero salutare con Inzaghi ...

Champions League, l'Inter è rientrata a Milano: sguardi bassi e pochi applausi, ora testa al Mondiale per Club

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it: La squadra di Inzaghi e atterrata a Malpensa nella tarda mattinata di domenica, qualche giorno di riposo prima di concentrarsi sull'impegno americano con l'incognita sul futuro del tecnico ...

Champions, i tifosi dell'Inter lasciano San Siro dopo il quarto gol del Psg

Scrive msn.com: L'Inter prende il quarto gol in finale di Champions League contro il Psg e i tifosi dell'Inter abbandonano San Siro prima della fine della partita.