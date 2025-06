La cerimonia di Traslazione chiude il Palio di Legnano | il Crocione prende casa a Sant’Ambrogio

Il Palio di Legnano si chiude con un colpo di scena: il Crocione trova dimora nella storica chiesa di Santa Maria delle Grazie! Questo simbolo di tradizione non solo celebra la vittoria della contrada di Sant'Ambrogio, ma riflette anche un crescente interesse per la valorizzazione della cultura locale. Scopri come eventi come questi uniscono le comunità, mantenendo vive le radici e le tradizioni del nostro bel paese.

Legnano (Milano) – Il Crocione ha trovato una nuova casa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, mandando così in archivio l’edizione 2025 del Palio di Legnano vinta dalla contrada di Sant’Ambrogio. L’ultimo atto dell’edizione di quest’anno della manifestazione, infatti, è andato in scena questa sera – domenica 1 giugno – con la cerimonia della Traslazione della Croce che ha preso il via dalla basilica di San Magno e che prevedeva anche la consegna del “Peso”, il simbolico premio assegnato alla Contrada vincente. Come di consueto a consegnare il premio nelle mani del gran priore vincente della contrada di Sant'Ambrogio, Ermenegildo Pizzo, è stato il S upremo magistrato del Palio e sindaco della città, Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La cerimonia di Traslazione chiude il Palio di Legnano: il Crocione prende casa a Sant’Ambrogio

Leggi anche Legnano, il sindaco Radice: “Il Palio 2025 è in regola” - Legnano, 15 maggio 2025 – Il sindaco Lorenzo Radice rassicura i cittadini: il Palio di Legnano 2025 si svolgerà nel completo rispetto delle normative vigenti.

