La Casa delle Donne ha trovato casa | inaugurati gli spazi di via Melloni

Finalmente la Casa delle Donne ha trovato il suo nuovo rifugio in via Melloni, a Parma! Questo spazio inaugurato il 31 maggio rappresenta un passo significativo nella lotta per i diritti delle donne, un trend in crescente espansione che coinvolge comunità e istituzioni. Con la presenza del sindaco Michele Guerra e altri assessori, l'evento sottolinea l'importanza di creare ambienti sicuri e inclusivi. Un luogo dove le voci femminili possono finalmente risuonare!

E' stata inaugurata nel tardo pomeriggio di sabato 31 maggio la sede della Casa delle Donne negli spazi di via Melloni, 1 a Parma. Tra i presenti all'inaugurazione anche il sindaco di Parma Michele Guerra, l'assessore allo Sport Marco Bosi, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Francesco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La Casa delle Donne ha trovato casa: inaugurati gli spazi di via Melloni

