La Canottieri Napoli torna in A1 tifosi in festa in stazione al rientro della squadra da Torino

La Canottieri Napoli riscrive la storia, tornando in Serie A1 e portando con sé l’euforia di un'intera città. I tifosi, come un'onda contagiosa, hanno accolto la squadra alla Stazione Centrale, trasformando il rientro in una vera festa. Questo trionfo non è solo sportivo, ma rappresenta anche un simbolo di rinascita per Napoli, un trend di riscatto che coinvolge tutta la comunità. La passione sportiva è tornata a brillare!

Festa grande alla Stazione Centrale di Napoli al rientro della Canottieri Napoli da Torino, dove ha conquistato il ritorno in Serie A1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

