La Camminata Nerazzurra invade Bergamo | in 15mila per le strade del centro

La Camminata Nerazzurra ha trasformato Bergamo in un mare di passione e colori, con oltre 15.000 partecipanti che hanno invaso le strade del centro. Questo evento non è solo una corsa, ma una celebrazione della comunità e dell'amore per l'Atalanta. In un'epoca in cui il benessere fisico e la socializzazione sono più importanti che mai, unisciti alla tendenza: muoversi insieme per rafforzare i legami!

Anche quest’anno la Camminata Nerazzurra, la corsa non competitiva organizzata dal Centro Coordinamento Club Amici Atalanta in collaborazione con Map Comunicazione, si conferma uno degli appuntamenti più attesi da tutti i bergamaschi. L’edizione 2025 ha visto più di 15mila persone oltrepassare la linea di partenza sul Sentierone, tutte con indosso la maglia ufficiale firmata dal capitano dell’Atalanta Marten De Roon. Già una settimana prima dell’evento è partita la caccia alla maglia, dato che le iscrizioni sono state fin da subito numerosissime. Chi conserva nell’armadio la collezione di tutte le t-shirt della Camminata, con le firme dei protagonisti delle varie stagioni, si è iscritto con largo anticipo proprio per evitare di non trovare più quella ufficiale del 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Camminata Nerazzurra invade Bergamo: in 15mila per le strade del centro

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Domenica la Camminata Nerazzurra: da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info

Domenica si accendono i riflettori sulla 16ª edizione della Camminata Nerazzurra, un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la passione per la comunità .

Cerca Video su questo argomento: Camminata Nerazzurra Invade Bergamo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

In 15mila alla Camminata nerazzurra: «Grazie Gasp»

Scrive ecodibergamo.it: L’addio di mister Gian Piero Gasperini ha scosso i tifosi. I presenti alla Camminata si dicono dispiaciuti per la partenza del tecnico, anche se riconoscenti. Qualcuno è anche curioso di capire quello ...

Camminata Nerazzurra, oltre 15mila partecipanti

Riporta ecodibergamo.it: Un lungo serpentone di maglie nerazzurre che, dalla partenza sul Sentierone, si è poi incolonnato sui tre percorsi da 6, 10 e 17 chilometri per le vie di città alta e bassa. La sedicesima edizione del ...

Camminata Nerazzurra, solito successo

Segnala calcioatalanta.it: Solito successo per la Camminata Nerazzurra, giunta ormai alla sua sedicesima edizione. Ovviamente, nel mezzo, ci fu lo stop per il Covid, sia nel 2020 che nel 2021. Ora, però, la vita e i ritmi di tu ...