La bimba più minacciata d' Italia Due anni di linciaggio sul web

Ginevra, la figlia del presidente del Consiglio, è diventata simbolo di un linciaggio online che ha dell'incredibile. Da due anni, ogni sua apparizione è accompagnata da insulti e minacce, un triste riflesso di come il web possa trasformarsi in un’arena di odio. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei minori online e sulla responsabilità di tutti nel combattere la violenza virtuale. È tempo di reagire!

Ginevra è oggetto di attacchi violenti e vergognosi da quando la madre è presidente del Consiglio. Ogni trasferta con la figlia pretesto per feroci insulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La bimba più minacciata d'Italia. Due anni di linciaggio sul web

