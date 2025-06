La bandiera delle Marche nel punto più a nord d' Europa Da Camerino a Capo Nord l' impresa in bici di Tonino Pieroni

Tonino Pieroni ha portato la bandiera delle Marche al punto più a nord d’Europa, un'impresa che rispecchia lo spirito indomito di chi non si ferma davanti alle sfide. In 26 giorni e oltre 4.000 chilometri in bicicletta, ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà. Questa avventura ci ricorda l’importanza di perseguire le proprie passioni, un messaggio che risuona forte in un'epoca in cui ognuno di noi cerca il proprio “Capo Nord”.

La grande impresa di Tonino Pieroni si è conclusa con successo: dopo oltre 4mila chilometri e 26 giorni di pedalata l'autista della Contram, protagonista di "Da Camerino a Capo Nord", ha raggiunto oggi il punto più a nord della Norvegia e d'Europa. Davvero un'avventura unica e incredibile.

La bandiera delle Marche nel punto più a nord d'Europa. "Da Camerino a Capo Nord", l'impresa in bici di Tonino Pieroni

