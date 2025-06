Kvaratskhelia scatenato per la vittoria | il video della festa

Kvaratskhelia è il nuovo fenomeno del calcio europeo! Dopo una finale di Champions League trionfale contro l'Inter, con un gol che ha fatto impazzire i tifosi, il georgiano è già entrato nella storia del PSG. La sua esplosione in pochi mesi dimostra come il talento possa brillare anche nei momenti più importanti. Non perdere il video dei suoi festeggiamenti: un assaggio di ciò che sarà la sua carriera!

Il georgiano è stato uno dei protagonisti della finale di Champions League vinta 5-0 contro l'Inter: un gol segnato e titolo di campione d'Europa conquistato appena 4 mesi dopo il suo trasferimento al Psg. Guarda il video dei suoi festeggiamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kvaratskhelia scatenato per la vittoria: il video della festa

