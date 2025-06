Kvaratskhelia | Lo scudetto del Napoli lo sento anche mio ho visto le ultime partite e penso lo meritassero

Khvicha Kvaratskhelia, dopo il trionfo con il PSG, non dimentica il suo legame con il Napoli. "Lo scudetto lo sento anche mio", ha dichiarato, riflettendo su una stagione che ha unito i tifosi di Napoli in un sogno collettivo. In un calcio sempre più globale, la passione per le squadre è un fenomeno contagioso. Il georgiano dimostra che, anche a distanza, l'amore per i colori può restare vivo e pulsante.

Dopo aver vinto la Champions con il Psg, segnando anche un gol nel 5-0 contro l’Inter, Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in cui ha parlato del suo arrivo in Francia e dello scudetto vinto dal Napoli, con cui il georgiano ha giocato la prima parte di stagione. Kvaratskhelia: «Lo scudetto del Napoli lo sento anche mio». « Considero davvero questo scudetto come mio, perché sono stato a Napoli e ci ho giocato 70 partite, sono fiero di averli aiutati. Sono stati davvero incredibili, ho visto le loro ultime partite e penso che meritassero di vincere il campionato. Sono orgoglioso e felice che i napoletani abbiano festeggiato ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: «Lo scudetto del Napoli lo sento anche mio, ho visto le ultime partite e penso lo meritassero»

