Kostic annuncia | Futuro? Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club tra due settimane poi…

Filip Kostic rompe il silenzio e annuncia: "Tornerò alla Juventus!" Il laterale serbo, attualmente in prestito al Fenerbahçe, si prepara a sfidare il mondo nel prossimo Mondiale per Club. La sua voglia di rientrare in bianconero solleva interrogativi sulla strategia della Juve in vista del mercato invernale. Un ritorno che potrebbe rivelarsi cruciale per la squadra: come inciderà sul futuro della Vecchia Signora? Non perdere di vista questa storia!

Kostic: «Tornerò alla Juve e giocherò il Mondiale per Club». L’annuncio del laterale serbo in prestito al Fenerbahce: cosa ha detto. Nel post partita di Fenerbahce -Konyaspor, come riportato da Fanatik, Filip Kostic ha parlato così del suo futuro. Le dichiarazioni sulla Juve. STAGIONE – «Sono venuto a Fenerbahçe per il campionato. Mi sento felice di far parte di questa comunità, di questa squadra. Vedere e giocare con i fan del Fenerbahçe mi ha fatto sentire molto bene. Anche io li capisco e anche noi siamo delusi a causa del mancato successo in campionato. Spero che il Fenerbahçe sarà campione l’anno prossimo, se lo merita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic annuncia: «Futuro? Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club tra due settimane, poi…»