Kooij | È stata una settimana pazzesca Ho lasciato tutto quel che avevo nella volata

Una settimana straordinaria per il ciclismo! Olav Kooij, sprintando sul traguardo del Circo Massimo, ha conquistato la ventunesima tappa del Giro d'Italia 2025. Con il suo impegno, ha dimostrato che la determinazione e il talento possono portare a grandi successi. Questo risultato non solo celebra il ciclista olandese, ma si inserisce in un trend crescente di giovani talenti che sfidano i più esperti. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

La ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Roma-Roma di 143 chilometri, si conclude con la vittoria in volata di Olav Kooij. Sul traguardo del Circo Massimo il corridore olandese della della Team Visma Lease a Bike precede l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck e l’ottimo Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team. Chiude al quarto posto il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek. Nella giornata in cui la squadra celebra il trionfo finale del suo capitano lo sprinter neerlandese capitalizza nel migliore dei modi lo splendido lavoro compiuto dai compagni e mette così la ciliegina sulla torta ad un fine settimana memorabile della Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kooij: “È stata una settimana pazzesca. Ho lasciato tutto quel che avevo nella volata”

Giro d'Italia 2025, Kooij vince in volata la dodicesima tappa. Del Toro ancora rosa - Olav Kooij si sblocca, vincendo la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2025 da Modena a Viadana, confermando il suo talento nello sprint.

