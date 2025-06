Kolo Muani Juve il francese ha preso una decisione per il suo immediato futuro | adesso la palla passa a Comolli! La situazione allo stato attuale delle cose

Randal Kolo Muani, pronto a scrivere il suo futuro: il talento francese ha chiarito le sue intenzioni sul campo. La palla ora passa a Comolli, che dovrà gestire la situazione. Con il PSG fresco di Champions League, l’attenzione è alle stelle. La domanda sorge spontanea: il suo destino sarà davvero legato alla Juve? Rimanete sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa intrigante saga!

Kolo Muani Juve: dipendesse da lui, il suo destino sarebbe già scritto! Adesso Comolli deve fare la sua parte: ecco come. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto sul futuro di Randal Kolo Muani. Come sappiamo, il francese è in prestito dal PSG, fresco vincitore della Champions League. Tuttavia, l'attaccante ha voglia di proseguire la sua avventura alla Juve. Adesso la palla passa a Damien Comolli. Il francese eredita la seguente situazione da Cristiano Giuntoli: il Managing Football Director della Juventus attendeva una risposta dal club campione d'Europa. Questa risposta (positiva) la dovrà ottenere in tempi brevi per non ridurre all'osso l'attacco in vista del Mondiale per Club.