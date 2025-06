Kolo Muani festeggia la conquista della Champions da parte del PSG | Per sempre impresso nei nostri cuori Il messaggio social galvanizza tutto il popolo bianconero – FOTO

Kolo Muani esplode di gioia sui social dopo la conquista della Champions League da parte del PSG, un messaggio che rievoca l'orgoglio e la passione dei tifosi juventini. In un periodo in cui il calcio italiano cerca di risollevarsi, la celebrazione di Muani dimostra come le emozioni possano unire i cuori nel pallone. Un gesto che non solo celebra una vittoria, ma rafforza il legame tra squadre e tifosi in un contesto sempre più competitivo.

Kolo Muani non sta nella pelle e celebra sui social il successo del PSG in Champions League: il messaggio galvanizza i tifosi della Juve. Randal Kolo Muani ha deciso di festeggiare la vittoria della Champions League da parte del PSG. L’attaccante francese, in prestito alla Juve, ha esternato tutta la sua gioia per la conquista della Coppa dalla Grandi Orecchie con una storia su Instagram. La foto di Marquinhos che alza il trofeo è stata accompagnata dal seguente messaggio. Ecco cos’ha scritto l’attaccante bianconero. PAROLE – «Per sempre impresso nei nostri cuori, noi parigini. Grazie, fratelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani festeggia la conquista della Champions da parte del PSG: «Per sempre impresso nei nostri cuori». Il messaggio social galvanizza tutto il popolo bianconero – FOTO

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

