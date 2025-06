Knives out | crimine impossibile per benoît blanc in wake up dead man

Il mistero si infittisce! Con l'annuncio dell'uscita di “Wake Up Dead Man”, il terzo capitolo della saga di “Knives Out”, Netflix continua a cavalcare l'onda del giallo moderno. Benoît Blanc, interpretato da un impeccabile Daniel Craig, torna per svelare intricati crimini impossibili. Un’occasione imperdibile per gli amanti del genere e per chi cerca storie avvincenti. Rimanete sintonizzati: il 12 dicembre 2025 promette colpi di scena ind

annuncio della data di uscita del terzo capitolo di “Knives Out”. Netflix ha ufficialmente comunicato la data di lancio del nuovo film della saga con protagonista l’iconico investigatore Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Il terzo episodio, intitolato “Wake Up Dead Man”, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 12 dicembre 2025. La produzione si distingue per un approccio più oscuro e inedito rispetto ai precedenti capitoli, grazie alla regia e sceneggiatura di Rian Johnson. anticipazioni sulla trama e ambientazione. La narrazione rimane avvolta nel mistero, ma alcune informazioni trapelate indicano che il detective Benoit Blanc si troverà in una location ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Knives out: crimine impossibile per benoît blanc in wake up dead man

