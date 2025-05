Knives Out 3 Netflix annuncia la data d' uscita con il primo teaser trailer e una parata di star al TUDUM

Grande attesa per "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"! Al TUDUM 2025 di Los Angeles, Netflix ha rivelato la data di uscita e svelato un teaser trailer mozzafiato. Con un cast stellare guidato da Daniel Craig, questo terzo capitolo promette di mantenere vivo l'interesse per i gialli moderni, in un'epoca in cui il mistero e le trame intricate conquistano sempre più il pubblico. Chi sarà il colpevole questa volta?

Annunciata al TUDUM 2025 di Los Angeles la data di uscita di "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", il terzo capitolo della saga con Daniel Craig. Era uno dei grandi eventi del TUDUM, Knives Out 3, il terzo capitolo del franchise giallo di Rian Johnson. E Netflix non ha deluso le attese, svelando non soltanto la data di uscita, ma regalando anche il primo teaser trailer del film. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", debutterà sulla piattaforma il 12 dicembre 2025, e a svelarlo sul palco del TUDUM, oltre a Rian Johnson, è stata una parata di stelle, capitanate proprio da lui, Daniel Craig, che tornerà ancora una volta a vestire i panni del detective Benoit Blanc, con un look tutto nuovo.

