Kiev | stanotte 472 droni russimai tanti

Kiev è stata travolta da un'ondata senza precedenti: 472 droni russi hanno sorvolato la capitale in una sola notte. Questo attacco massiccio sottolinea l'escalation del conflitto e le tensioni che continuano a crescere in Europa. Mentre l'Ucraina resiste, il mondo osserva. La capacità di neutralizzare 385 droni dimostra la determinazione e la preparazione dell'esercito ucraino. Come risponderà la comunità internazionale a questa sfida?

17.32 Kiev ha dichiarato che l'Ucraina è stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, mai così tanti dall' inizio della guerra. L'Aeronautica militare ha specificato che la Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, 385 sono stati neutralizzati. L'esercito ha riferito anche di un attacco missilistico russo su un'area di addestramento to: uccisi almeno 12 soldati, 60 feriti Intanto i servizi di sicurezza ucraini rendono noto: è in corso "una operazione su larga scala" per distruggere bombardieri russi,colpiti più di 40 aerei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Kiev, 'stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti' - Nella notte, Kiev ha vissuto un incubo: 472 droni russi hanno oscurato il cielo, segnando un triste primato dall'inizio dell'invasione.

Se ne parla anche su altri siti

Kiev, 'stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti'. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kiev, ‘stanotte 472 droni russi sull’Ucraina, mai così tanti’

Scrive msn.com: (ANSA) – KIEV, 01 GIU – L’Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall’inizio dell’invasione. La Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, ha ...

Guerra in Ucraina Kiev, stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti

Come scrive bluewin.ch: L'Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall'inizio dell'invasione. La Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, ha dichiarato l'aeronautica ...

Guerra Nella notte 472 droni russi caduti sull'Ucraina, mai così tanti

Lo riporta bluewin.ch: L'Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall'inizio dell'invasione. La Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, ha dichiarato l'aeronautica ...