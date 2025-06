Kiev ' stanotte 472 droni russi sull' Ucraina mai così tanti'

Nella notte, Kiev ha vissuto un incubo: 472 droni russi hanno oscurato il cielo, segnando un triste primato dall'inizio dell'invasione. La resilienza ucraina è stata messa a dura prova, con 385 droni neutralizzati, ma la tensione cresce in un contesto di conflitto che non accenna a fermarsi. Questo attacco massiccio mette in luce l'escalation della guerra, richiamando l'attenzione sul delicato equilibrio di potere nell'Europa dell'Est.

L'Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall'inizio dell'invasione. La Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, ha dichiarato l'aeronautica militare, indicando di averne neutralizzati 385. Il portavoce dell'aeronautica ha poi confermato che si è trattato del più grande attacco di droni russi dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 'stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti'

Altri articoli sullo stesso argomento

Droni e 007 in azione: 40 bombardieri russi distrutti: "Attacco su vasta scala"

Un'operazione da film di spionaggio: l'intelligence ucraina ha colpito con precisione 40 bombardieri russi, tra cui i temuti A-50 e Tu-95.

Cerca Video su questo argomento: Kiev Stanotte 472 Droni Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Kiev, 'stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti'. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kiev, 'stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti'

Scrive ansa.it: L'Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall'inizio dell'invasione. La Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, ha dichiarato l'aeronautica ...

Guerra in Ucraina Kiev, stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti

Lo riporta bluewin.ch: L'Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall'inizio dell'invasione. La Russia ha lanciato 472 droni e 7 missili, ha dichiarato l'aeronautica ...

Zelensky: "Domani a Istanbul il ministro della Difesa Umerov". Distrutti in Russia 40 bombardieri

Scrive msn.com: Kiev: stanotte 472 droni russi sull'Ucraina, mai così tanti dall'inizio della guerra L'Ucraina ha reso noto di essere stata presa di mira da 472 droni russi durante la notte, un record dall'inizio del ...