Kiev ' missile russo uccide 12 soldati in addestramento'

Un grave attacco missilistico russo ha colpito un’area di addestramento dell'esercito ucraino, portando alla tragica morte di 12 soldati e ferendone oltre 60. Questo incidente sottolinea l’intensificarsi delle tensioni nella regione, dove il conflitto continua a mietere vittime tra le forze armate. Mentre il mondo osserva, la determinazione dell’Ucraina a resistere si fa più forte. Qual è il futuro dell'addestramento militare in queste condizioni drammatic

Un attacco missilistico russo su un'area di addestramento dell'esercito ucraino ha ucciso stamani almeno 12 soldati e ne ha feriti più di 60, ha dichiarato l'esercito ucraino, senza svelare la località. "Il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro la posizione di una delle unità di addestramento dell'esercito ucraino", ha dichiarato in un comunicato. "Alle 12:50 (le 11:50 italiane), si contano 12 persone uccise e più di 60 ferite". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 'missile russo uccide 12 soldati in addestramento'

Scopri altri approfondimenti

Ucraina: raid russo su poligono tiro in regione Sumy, morti 6 soldati

Un raid russo su un poligono di tiro nella regione di Sumy, Ucraina, ha causato la morte di sei soldati e il ferimento di altri dieci.

Cerca Video su questo argomento: Kiev Missile Russo Uccide Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kiev, 'missile russo uccide 12 soldati in addestramento'; Russia e Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni russi su Kiev, civili feriti - Sindaco Mosca: respinto attacco di due droni diretti verso la città; Guerra Ucraina Russia, Kiev: almeno 13 morti e 56 feriti nei raid sul Paese; Il Cremlino non svela le condizioni per la pace. Kiev: hanno paura perché sono irrealistiche - Il drone russo taglia il cavo in fibra ottica del drone ucraino e ne ferma la corsa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Kiev, 'missile russo uccide 12 soldati in addestramento'

Riporta ansa.it: Un attacco missilistico russo su un'area di addestramento dell'esercito ucraino ha ucciso stamani almeno 12 soldati e ne ha feriti più di 60, ha dichiarato l'esercito ucraino, senza svelare la localit ...

Guerra ucraina, Kiev: «Missile russo uccide 12 soldati in addestramento». Esplosioni nella base di Mosca al confine con Norvegia e Finlandia

Lo riporta ilmessaggero.it: Forti esplosioni e colonne di fumo sono state segnalate nei pressi della base aerea di Olenya, nella regione russa di Murmansk. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un attacco con dron ...

Guerra Ucraina, attacco di droni su vasta scala in Russia. Kiev: «Colpiti 40 caccia bombardieri di Mosca»

Scrive ilmessaggero.it: Forti esplosioni e colonne di fumo sono state segnalate nei pressi della base aerea di Olenya, nella regione russa di Murmansk.