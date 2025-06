Kiev | Distrutti in Russia 40 bombardieri strategici Attacco su larga scala

Un nuovo capitolo della guerra in Ucraina si scrive con un'operazione audace che ha distrutto oltre 40 bombardieri strategici russi. Questo attacco coordinato dei servizi di sicurezza ucraini non è solo un colpo duro per Mosca, ma segna anche un cambiamento nel modo di combattere le guerre moderne, sempre più basate su strategie mirate e tecnologicamente avanzate. La tensione continua a crescere, e la posta in gioco è più alta che mai.

Un’operazione “ su larga scala ” lanciata dai servizi di sicurezza ucraini ( Sbu ) sta colpendo duramente le infrastrutture militari russe, con obiettivi mirati e strategici che puntano a minare la capacitĂ offensiva di Mosca. Fonti dell’intelligence di Kiev, citate da Ukrinform, parlano di oltre 40 bombardieri russi colpiti, tra cui modelli chiave come l’ A-50, il Tu-95 e il Tu-22 M3, distrutti o seriamente danneggiati in diversi aeroporti militari. L’azione è ancora in corso e si configura come la piĂą ampia condotta finora contro la flotta aerea strategica russa. Le immagini satellitari, ancora in fase di analisi, mostrerebbero incendi su vasta scala e colonne di fumo in almeno due diverse basi aeree a est di Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kiev: “Distrutti in Russia 40 bombardieri strategici”. Attacco su larga scala

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sull'Ucraina 300 missili e droni, Zelensky: il silenzio Usa fomenta Putin. Liberati 2000 prigionieri - Attacco russo nella regione di Sumy: 1 morto e 1 ferito; Kiev, 'distrutti in Russia 40 bombardieri strategici'; Guerra Ucraina Russia, Mosca: colloqui 2 giugno a Istanbul. Kiev: prima il memorandum; Russia: min. difesa, nella notte abbattuti 296 droni ucraini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi-raid di droni ucraini distrugge 40 aerei russi

msn.com scrive: AGI - L'Ucraina lancia il più grande attacco contro l'aeronautica militare russa dall’inizio della guerra: un maxi-raid di droni introdotti di nascosto in Russia ha colpito e distrutto diversi bombard ...

Kiev, 'distrutti in Russia 40 bombardieri strategici'

Come scrive ansa.it: Fino a 40 bombardieri strategici russi sono in fiamme, distrutti o danneggiati, in Russia in attacchi di droni ucraini: un'operazione "su larga scala" ancora in corso, condotta dall'Sbu: lo affermano ...

Guerra Ucraina – Russia, l’intelligence di Kiev distrugge 40 bombardieri strategici russi

Segnala msn.com: Guerra Ucraina-Russia. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che lunedì 2 giugno una delegazione di Kiev parteciperà a Istanbul al secondo round di colloqui con la Russia. Ma a pochi giorni dal ...