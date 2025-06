Kickboxing Marco Martorana si laurea campione italiano master

Marco Martorana è il nuovo campione d'Italia di kickboxing nella categoria “Master -94 kg”! La sua vittoria ai campionati italiani di Jesolo non è solo un traguardo personale, ma segna un momento significativo per un movimento sportivo in continua crescita. Il kickboxing sta conquistando sempre più appassionati, riflettendo una tendenza verso discipline che uniscono forza e disciplina. Non perdere l'occasione di scoprire come questo sport possa trasformare la tua vita!

Prato, 1 giugno 2025 - Marco Martorana si è laureato campione d'Italia, per quanto concerne il kickboxing. E' il verdetto emesso nei giorni scorsi dai campionati italiani di Jesolo, che hanno visto il portacolori del Team Martorana salire sul gradino più alto del podio nella categoria agonistica “Master -94 kg”. Una manifestazione, quella svoltasi nella località veneta, che metteva di fronte i migliori d'Italia, nelle varie categorie agonistiche. E Martorana, al termine dei vari combattimenti, è riuscito a mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato ed il conseguente titolo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kickboxing, Marco Martorana si laurea campione italiano "master"

