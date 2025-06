Kean Fiorentina i tifosi sono molto preoccupati per il suo addio! Quella big si è fatta sotto per lui

La Fiorentina è in fermento: Moise Kean, tornato a brillare, è nel mirino di una big! I tifosi viola temono un addio che potrebbe spezzare il sogno di una stagione da protagonista. In un calcio dove i talenti emergenti sono sempre più ricercati, la corsa per accaparrarsi Kean si fa intensa. Sarà lui il nuovo simbolo del riscatto fiorentino o un altro talento destinato a migrare verso lidi più ambiziosi? La suspense cresce!

Kean Fiorentina, i tifosi viola sono abbastanza preoccupati per il suo futuro considerando anche la possibilità di essere ceduto La Fiorentina si gode il rilancio di Moise Kean, tornato protagonista dopo una stagione in cui ha ritrovato fiducia, gol e la maglia della Nazionale. Ma i riflettori si accendono nuovamente sul giovane attaccante viola, finito .

Leggi anche Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Fiorentina, sondaggio del Napoli per Kean: la situazione

Si legge su calciomercato.com: La migliore stagione della carriera. Moise Kean è diventato grande a Firenze e con la Fiorentina. La fiducia di Commisso, l`intesa con Palladino e i compagni, l`amore.

Corriere dello Sport: “Fiorentina al lavoro per eliminare la clausola di Kean, resta la minaccia principale”

Lo riporta msn.com: Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comAdesso Kean. Adesso ovviamente ...

