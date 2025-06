KC21 festeggia due atleti in Nazionale | convocati Giovanni Barbieri e Leonardo Rossi per gli Europei di Basket C21

KC21 celebra un traguardo straordinario: Giovanni Barbieri e Leonardo Rossi sono stati convocati nella Nazionale Italiana di Basket C21 per gli Europei! Questo momento segna un passo fondamentale non solo per i due atleti, ma anche per il movimento che promuove inclusione e passione attraverso lo sport. La storia di questi giovani atleti dimostra come il basket possa essere un potente veicolo di cambiamento e opportunità. Un esempio da seguire!

