Kate che fine ha fatto la Principessa? Sale la preoccupazione fra i sudditi

La scomparsa momentanea della principessa Kate ha destato una certa apprensione tra i sudditi, rivelando quanto la sua figura sia diventata centrale nel panorama britannico. In un’epoca in cui l'attenzione su salute mentale e benessere è crescente, il silenzio di Kate ricorda quanto siano preziose le icone pubbliche. I fan non vedono l'ora di rivederla in tutto il suo splendore: cosa ci riserverà il suo ritorno?

Dopo gli scatti di Josh Shinner la Principessa di Galles è uscita un po' dai radar, e tanto è bastato a far preoccupare i suoi numerosissimi ammiratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kate, che fine ha fatto la Principessa? Sale la preoccupazione fra i sudditi

Leggi anche Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - Una nuova rosa ha recentemente ricevuto un nome che la distingue nel vasto mondo delle varietà floreali.

Su questo argomento da altre fonti

Cuccioli, selfie e un letto condiviso: il lato segreto di Kate e William; Kate Middleton, condivisa una nuova foto ma lei è sparita ancora una volta; Kate Middleton e la maledizione dei Principi del Galles: Caprarica svela il lato oscuro della corona su Rai 1; Matrimonio: Kate Courtney si sposa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Kate, che fine ha fatto la Principessa? Sale la preoccupazione fra i sudditi

Si legge su ilgiornale.it: Dopo gli scatti di Josh Shinner la Principessa di Galles è uscita un po' dai radar, e tanto è bastato a far preoccupare i suoi numerosissimi ammiratori ...

Kate Middleton, che fine ha fatto? L'uscita (in segreto) due settimane fa. Il silenzio della principessa preoccupa i sudditi

Secondo ilmessaggero.it: Un’eccessiva segretezza che ha spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace. Perché non dà notizie sulla sua salute? ««Sta bene - si sono limitati ...

Kate Middleton, che fine ha fatto? L'uscita (in segreto) due settimane fa. Il silenzio della principessa preoccupa i sudditi

ilmessaggero.it scrive: Poi, più nulla. A corte ci tengono anche a far sapere che, pur in convalescenza, Kate mantiene contatti quotidiani con le charity di cui è madrina e supervisiona l’organizzazione di importanti ...