Karol Nawrocki sfida Donald Tusk alle elezioni presidenziali in Polonia

Karol Nawrocki è pronto a scuotere la Polonia! Con una sfida audace a Donald Tusk, il candidato sovranista promette di "salvare" la nazione. La tensione cresce, mentre il paese si interroga su quale direzione prendere: continuità o cambiamento radicale? In un’Europa sempre più polarizzata, la scelta polacca potrebbe influenzare il futuro politico del continente. Riuscirà Nawrocki a ribaltare le previsioni e riscrivere la storia?

"Vedrete che stanotte vinceremo e salveremo la Polonia". È quello che ha detto il candidato sovranista Karol Nawrocki, presentatosi con una lista indipendente appoggiata dal Pis alle presidenziali. "Non permetteremo il monopolio di Donald Tusk nelle istituzioni del Paese", ha aggiunto il 42enne che stando ai primi exit poll sarebbe lievemente in svantaggio (con un 49,7%) rispetto al sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski (dato al 50,3), cifre che segnalano quindi al momento un testa a testa.

