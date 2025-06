Karate nazionale Cadetti Banfi è vicecampionessa

In un momento in cui il karate sta guadagnando sempre più visibilità e riconoscimento in Italia, Azzurra Banfi si distingue come una stella in ascesa. La giovane atleta della Polisportiva Mens Sana 1871 ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Cadetti, confermando che il talento e la dedizione ripagano. Un successo che non solo porta orgoglio alla sua squadra, ma alimenta anche l’interesse per questo sport tra le nuove generazioni.

Grande soddisfazione in casa Polisportiva Mens Sana 1871. L’atleta Azzurra Banfi si è infatti laureata vicecampionessa italiana di Karate. La karateka biancoverde ha conquistato pochi giorni fa la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Cadetti, andati in scena nei giorni scorsi a Ostia. Azzurra Banfi ha gareggiato nella categoria Kumite -68 kg affrontando le 31 migliori atlete d’Italia. Dopo una serie di incontri vinti con grinta e determinazione, ha raggiunto la finale, dove ha lottato fino all’ultimo ma si è dovuta arrendere ad una avversaria molto forte e preparata. Con questo risultato, la giovane atleta mensanina taglia uno dei traguardi più prestigiosi del karate nazionale, confermandosi una vera campionessa e una delle atlete più promettenti del panorama italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Karate nazionale Cadetti. Banfi è vicecampionessa

