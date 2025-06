Karate Kid Legends sbatte contro Lilo & Stitch e Mission Impossible al box office

Il ritorno di Karate Kid sul grande schermo non riesce a decollare, deludendo le aspettative al box office. Intanto, i colossi Lilo & Stitch e Mission Impossible continuano a dominare il panorama cinematografico. Questo confronto mette in luce un trend interessante: l'amore per le storie classiche è forte, ma il pubblico sembra cercare anche novità e adrenalina. Un segnale chiaro che il cinema deve evolversi per restare al passo!

