Karate | Italia altre due finali ottenute alla tappa di Premier League di Rabat

Il karate italiano continua a brillare nella Premier League di Rabat, con altre due finali conquistate! Dopo il trionfo iniziale, Matteo Avanzini si distingue nel kumite maschile, categoria +84 kg, dimostrando che l'azzurro è più che mai in forma. Questo successo non solo illumina il percorso verso le Olimpiadi, ma mostra anche la crescente forza del karate in Italia. Riuscirà Avanzini a portare a casa una medaglia? La tensione sale!

Dopo le quattro finali ottenute nella prima giornata, anche il Day 2 dell’ultima tappa della Premier League 2025 di karate, in corso di svolgimento a Rabat, sorride all’Italia, che ottiene altre due chance da medaglia. Non sbaglia un colpo Matteo Avanzini, nel kumite maschile, categoria +84 kg: l’azzurro domina nel round robin salendo ulteriormente di colpi nei quarti di finale nella semifinale, dove regola avverari come l’americano Sagilyan e il giapponese Yoshimura. Domenica 1° giugno la finale per l’oro, contro l’egiziano Taha Mahmoud Opportunità per il bronzo, invece, per Michele Martina. Categoria -84 kg: l’alfiere tricolore ha beneficiato di un ripescaggio frutto del percorso fatto dal suo giustiziere nei quarti di finale, il greco Mastrogiannis (successivamente finalista). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: Italia, altre due finali ottenute alla tappa di Premier League di Rabat

Karate: Italia, 4 finali nella prima giornata della Premier League di Rabat! Brilla Erminia Perfetto

La prima giornata della Premier League di Karate a Rabat si tinge d'azzurro! Con 4 finali già conquistate, l'Italia dimostra di essere una potenza emergente nel mondo delle arti marziali.

