Kane possibile il ritorno al Tottenham? L’ex compagno | Sarebbe la ciliegina sulla torta

Harry Kane al Tottenham? Un sogno che potrebbe diventare realtà! Dopo aver conquistato la Bundesliga con il Bayern, l’attaccante potrebbe tornare a casa, nel club che lo ha fatto brillare. Questo ritorno non sarebbe solo una ciliegina sulla torta, ma un segnale chiaro di come i legami emotivi nel calcio possano avere la meglio sui trofei. La storia continua e i tifosi sperano in un finale da favola!

Possibile ritorno di Harry Kane al Tottenham? L’attaccante ha lasciato gli Spurs per mettere in bacheca un trofeo, e ora con la Bundesliga vinta. Dopo aver lasciato il Tottenham nell’estate 2023 per inseguire i grandi trofei, Harry Kane ha finalmente coronato il proprio sogno: nella stagione 2024-25 ha vinto il campionato tedesco con il Bayern . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kane, possibile il ritorno al Tottenham? L’ex compagno: «Sarebbe la ciliegina sulla torta»

Leggi anche Tottenham senza Kane sfata il tabù e trionfa in Europa League: le mani di Vicario sulla Coppa - Il Tottenham, senza Kane, sfata il tabù e conquista l’Europa League - la prima vittoria dopo 17 anni.

