K Sport sfida Vianese Calcio per la promozione in Serie D a Reggio Emilia

Oggi, la K Sport si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia sul campo di Reggio Emilia. Dopo la sconfitta dell’andata, il sogno della promozione in serie D è più vivo che mai. La squadra di mister Magi deve ribaltare il risultato con grinta e determinazione. Il calcio è imprevedibile, e oggi potrebbe regalare sorprese straordinarie. Sarà l’impresa che tutti aspettano? Non ci resta che tifare!

Oggi la K Sport ha un obbligo non più procrastinabile: ribaltare il risultato dell’andata. Dopo la sconfitta di misura (0-1) di sette giorni fa allo ‘Spadoni’ di Montecchio il team di mister Magi sale allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia per affrontare (ore 16) la Vianese Calcio e giocarsi la serie D. Ci vorrà l’impresa, questo è ovvio, ma il team allenato da mister Magi ha tutte le potenzialità. "Bisogna fare una partita perfetta – sottolinea il copresidente della K Sport Enrico Tiboni – avere la tensione al punto giusto, non fare errori, la nostra forza è il collettivo, dobbiamo mettere in campo la forza di squadra che ci ha sempre contraddistinto, essere determinati e concentrati, implacabili sotto porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport sfida Vianese Calcio per la promozione in Serie D a Reggio Emilia

