Juventus Women ufficiale l’addio dell’ex Montemurro al Lione | ecco dove andrà

È ufficiale: Joe Montemurro saluta il Lione e vola in Australia, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. L'ex tecnico della Juventus Women ha dimostrato il suo talento su palcoscenici internazionali, ma ora si prepara a una nuova sfida. Questo addio segna anche un'evoluzione nel panorama del calcio femminile, dove le opportunità si ampliano a livello globale. Rimanete sintonizzati per scoprire come questa mossa influenzerà il futuro del club australiano!

Juventus Women, il Lione ha annunciato la separazione da Montemurro: l’ex tecnico della selezione femminile bianconera andrà in Australia. È ufficialmente terminata l’avventura di Joe Montemurro sulla panchina del Lione Women. L’annuncio della sua separazione dal club francese è stato esternato dallo stesso club transalpino, il quale ha pubblicato un comunicato. OL Lyonnes annonce la fin de sa collaboration avec son entraîneur Joe Montemurro.? Le club tient à remercier Joe pour son engagement tout au long de la saison et lui souhaite une bonne continuation dans la suite de sa carrière.? pic.twitter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale l’addio dell’ex Montemurro al Lione: ecco dove andrà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Ufficiale Addio Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comolli-Tolosa, ufficiale l'addio: prossimo amministratore delegato della Juventus?; Comolli Juve, ufficiale l'addio al Tolosa: il comunicato; Tudor apre all'addio? Ingiusto il Mondiale con un allenatore non confermato; Roma femminile, ufficiale l'addio a Spugna: ecco i possibili eredi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus Women, è ufficiale: Estela Carbonell è una nuova calciatrice bianconera! Il comunicato e tutti i dettagli

Da juventusnews24.com: Juventus Women, ufficiale: Estela Carbonell è bianconera! La nota del club e tutti i dettagli Come anticipato negli scorsi giorni da Juventusnews24, Estela Carbonell è il primo colpo della Juventus Wo ...

Lascia la Juve e si ritira: annuncio UFFICIALE

Scrive calciomercato.it: storica capitana della Juventus Women, ha dichiarato il suo addio al club bianconero e al calcio giocato: “Lascio col cuore pieno di orgoglio e gratitudine” ha ufficializzato la calciatrice ...

Juventus Women, ufficiale: si ritira Sara Gama

Da calciomercato.com: Ora è ufficiale, Sara Gama al termine della stagione lascerà la Juventus Women ed anche il calcio ... gratitudine è il mio addio al calcio giocato. L'amore per lo sport e per queste persone ...