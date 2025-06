Juventus Women Primavera in finale di Coppa Italia | obiettivo Triplete per le bianconere di Bruzzano

Le Juventus Women Primavera volano in finale di Coppa Italia! Dopo una convincente vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, le bianconere di Bruzzano puntano al triplete, un obiettivo che sottolinea la crescita del calcio femminile in Italia. In un momento in cui le ragazze stanno conquistando sempre piĂą visibilitĂ e supporto, il trionfo in finale potrebbe segnare una svolta epocale. La passione cresce, non perdere il colpo!

di Mauro Munno Juventus Women Primavera in finale di Coppa Italia: le bianconere di Bruzzano hanno il grande obiettivo Triplete. Ecco come è andata la semifinale. La Juventus Women Primavera è in finale di Coppa Italia. Le bianconere di Marco Bruzzano hanno superato 2-0 il Sassuolo in semifinale grazie alle reti di Bertora al 39? e di Santarella al 93?. Ora l’Under 19 femminile affronterĂ domenica prossima in finalissima la Fiorentina a Tirrenia con un grande obiettivo: dopo aver vinto Scudetto e Viareggio Cup, ora la Juventus vuole centrare il Triplete. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera in finale di Coppa Italia: obiettivo Triplete per le bianconere di Bruzzano

Leggi anche Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa Italia Femminile Primavera, ecco il quadro delle semifinali: domenica 1° giugno Fiorentina-Inter e Juventus-Sassuolo, finale domenica 8 a Tirrenia; Under 19 Women | Domenica 1 giugno la Semifinale di Coppa Italia; Women, la Primavera in Semifinale di Coppa Italia -; Coppa Italia Femminile Primavera, domenica l’ultima giornata della fase a gironi: c’è Juventus-Inter, rivincita della finale scudetto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus Women Primavera in finale di Coppa Italia: obiettivo Triplete per le bianconere di Bruzzano

Scrive juventusnews24.com: Juventus Women Primavera in finale di Coppa Italia: le bianconere di Bruzzano hanno il grande obiettivo Triplete. Ecco come è andata la semifinale La Juventus Women Primavera è in finale di Coppa Ital ...

Juventus Women Inter Primavera 2-0, finale scudetto: bianconere campionesse d’Italia anche con l’U19!

Come scrive juventusnews24.com: La Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano batte l’Inter nella finale scudetto del Viola Park. Le bianconere coronano un campionato dominato in regular season portando a casa il primo tricolore di ...

La Juventus su X: “Tutti i gol della super stagione delle Women”

Lo riporta tuttojuve.com: La Juventus, tramite X, ha condiviso il video con le reti segnate dalle Women in questa stagione: "Tutti i gol della super stagione della Juventus Women Guarda il video su YouTube", ...