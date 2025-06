Juventus un nuovo inizio alla Continassa! Al via la preparazione al Mondiale per Club senza i nazionali | Tudor potrà contare su due nuovi giocatori

La Juventus riparte alla Continassa, pronta a scrivere un nuovo capitolo in vista del Mondiale per Club. Senza i nazionali, Tudor avrà l'opportunità di testare i nuovi innesti e preparare la squadra a sfide cruciali. Questo avvio coincide con un rinnovato slancio nel calcio italiano, dove le squadre cercano di brillare a livello internazionale. Sarà interessante vedere come il club affronterà questa fase di transizione!

Juventus, un nuovo inizio alla Continassa in vista del Mondiale per Club: tutti i dettagli su chi ci sarà. In attesa del debutto della Juve al Mondiale per Club il prossimo 19 giugno, i bianconeri torneranno a lavorare alla Continassa da domani, lunedì 2 giugno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà un nuovo inizio con Tudor che non incontrerà più Tudor ma Comolli. Il mister bianconero non potrà contare ben su 10 nazionali ma rivedrà Daniele Rugani, che sarà il primo rinforzo in vista della competizione negli USA, e Kostic, reduce dall’esperienza al Fenerbahce. Inoltre potrebbe vedersi Bremer che potrebbe tornare ad allenarsi già all’arrivo in America. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, un nuovo inizio alla Continassa! Al via la preparazione al Mondiale per Club senza i nazionali: Tudor potrà contare su due nuovi giocatori

