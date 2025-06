Juventus ufficiale | Damien Comolli è il nuovo Direttore Generale

La Juventus ha scelto Damien Comolli come nuovo Direttore Generale, un passo decisivo per rilanciare le ambizioni del club. Con l'ingresso di Comolli, noto per la sua visione strategica, i bianconeri puntano a rinvigorire l’Area Sportiva e il Marketing. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale per il calcio italiano, dove l’innovazione e la gestione efficace giocano un ruolo fondamentale nell’affrontare le sfide sportive ed economiche. Sarà interessante vedere come plasmerà il futuro della Ju

La Juventus ha un nuovo Direttore Generale. L’annuncio è arrivato oggi attraverso una nota ufficiale del club, che ha comunicato l’ingresso in società del dirigente a partire dal 4 giugno 2025. Si tratta di Damien Comolli che avrà riporto diretto al CEO Maurizio Scanavino e sarà responsabile dell’ Area Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale. Un dirigente con trent’anni di esperienza internazionale. Il profilo di Damien Comolli è tra i più affermati nel panorama calcistico europeo. Il nuovo DG bianconero vanta oltre trent’anni di esperienza ai vertici di club prestigiosi come Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool e Fenerbahçe, oltre all’ultima avventura al Tolosa, dove ha centrato la promozione in Ligue 1 e la vittoria della Coupe de France. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juventus, ufficiale: Damien Comolli è il nuovo Direttore Generale

