Juventus senza Giuntoli ecco cosa succede con Osimhen e Tonali

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo, con Chiellini e Comolli al timone. In questo clima di rinnovamento, l'attenzione si sposta su Osimhen e Tonali, due talenti che potrebbero rinvigorire la squadra. La rincorsa ai top player è una strategia chiave nel calcio moderno, e la Juve sembra pronta a giocarsi le sue carte. Come reagirà il mercato a questa nuova era? Non perdere i prossimi sviluppi!

In casa Juventus sta iniziando l`anno zero. Un altro, l`ennesimo. Stavolta si riparte da Giorgio Chiellini e Damien Comolli: una bandiera bianconera,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Conte Juventus: ci sarà un tentativo per il tecnico del Napoli! L’indiscrezione lascia i tifosi senza parole, ecco cosa succederà - Un'indiscrezione bomba scuote il mondo del calcio: la Juventus potrebbe tentare di ingaggiare Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli.

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Juve senza pace dopo l’era Marotta: rivoluzione continua, Giuntoli è solo l’ultimo addio

