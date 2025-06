Juventus ora è ufficiale | Damien Comolli è il nuovo direttore generale Il comunicato e le prime parole

La Juventus svela il suo nuovo capitano d'industria: Damien Comolli è ufficialmente il direttore generale! Questo cambio ai vertici non solo segna una nuova era per i bianconeri, ma si inserisce in un trend più ampio di rinnovamento e innovazione nel calcio europeo. Le sue prime parole promettono una visione audace e strategica. Sarà interessante vedere come Comolli plasmerà il futuro del club, in un momento cruciale per la Serie A.

La notizia era nell`aria da ormai qualche giorno e adesso è arrivata anche l`ufficialità:?Damien Comolli è il nuovo direttore generale della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Comolli Juve, conferme sul possibile nuovo ingresso in società: l’attuale presidente del Tolosa potrebbe assumere quel ruolo. Rivelazione - Negli ultimi sviluppi riguardanti il futuro dirigenziale della Juventus, emergono conferme su un possibile nuovo ingresso in società.

Ne parlano su altre fonti

Comolli-Tolosa, ufficiale l'addio: prossimo amministratore delegato della Juventus?; Juve, chi è Damien Comolli? Da Henry a Modric, tutti i colpi del nuovo DG; Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus: chi è il dirigente che criticò Agnelli; Chi è Damien Comolli, possibile nuovo innesto nella dirigenza della Juve. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Adesso è ufficiale, Damien Comolli è il nuovo dg della Juve: "Felice e onorato"

Riporta msn.com: Adesso è ufficiale: Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero con una nota apparsa sul sito: "La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, ...

Juventus, ora è ufficiale: Comolli è il nuovo direttore generale. Il comunicato e le prime parole

Scrive msn.com: La notizia era nell`aria da ormai qualche giorno e adesso è arrivata anche l`ufficialità: ?Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. Il nuovo.

UFFICIALE - Juventus, innesto in società: Comolli è il nuovo direttore generale

msn.com scrive: Adesso è ufficiale: Damien Comolli entra nella dirigenza della Juventus. Lo si apprende dal comunicato ufficiale diffuso dallo stesso club bianconero: "La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, ch ...