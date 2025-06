Juventus Marco Silva in panchina | primo rinforzo dall’Ajax

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: Marco Silva potrebbe presto sedere sulla panchina bianconera, portando con sé fresche idee e una nuova visione. Ma non è tutto: un primo rinforzo dall'Ajax è in arrivo, segno che la Vecchia Signora punta su un progetto giovane e ambizioso. In un calcio sempre più caratterizzato da cambiamenti rapidi, sarà cruciale per la Juve trovare stabilità e successo. Segui gli sviluppi!

La Juventus sta lavorando al suo futuro ed in tal senso prende sempre di più piede la candidatura di Marco Silva. Da questo punto di vista si opera anche per il mercato ed il primo rinforzo può arrivare dall'Ajax. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Non si placa la tensione in casa bianconera, dal momento che sono troppe le domande che reclamano risposta da tantissimo tempo. A partire, ovviamente, dalla questione allenatore, con il caos che però si è spostato nelle ultime ore anche sulla dirigenza. Con Giuntoli al passo d'addio e Comolli pronto a subentrare. Insomma, non è certamente questo il modo migliore per arrivare a questo fondamentale appuntamento per la storia recente della Juve.

Leggi anche Chi è Shane Van Aarle, un nuovo Van Dijk per la Juventus Next Gen. I retroscena del primo colpo voluto da Chiellini – VIDEO di Marco Baridon - Shane Van Aarle è il nuovo protagonista della Juventus Next Gen, voluto da Chiellini per rinforzare la difesa.

Juventus, Marco Silva candidato forte alla panchina

Marco Silva nuovo allenatore Juventus?/ Spunta il candidato a sorpresa per la panchina (1 giugno 2025)

Juventus, si valuta Marco Silva come prossimo allenatore. Le news di calciomercato

