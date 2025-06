Juventus lo sfogo di Flavio Briatore | Chi ha preso uno schiaffone

Flavio Briatore, imprenditore e tifoso sfegatato della Juventus, ha lanciato un appello accorato sui social: "Manca organizzazione, servono scelte chiare!". In un momento in cui il calcio è sempre più influenzato da fattori esterni, come investimenti e strategie globali, le parole di Briatore risuonano come un campanello d'allarme per tutti i club. La passione dei tifosi, che si fa sentire, potrebbe essere il vero motore del cambiamento.

Come un tifoso qualsiasi, Flavio Briatore si è sfogato contro la sua squadra del cuore: la Juventus. L'imprenditore, con un video postato su Instagram, ha attaccato la dirigenza bianconera. Il motivo? La totale mancanza di organizzazione societaria e l'incertezza sul futuro della Vecchia Signora. "Sono juventino da tanti anni e ne ho viste di cose, ma questa volta è un po’ diverso", inizia così il filmato condiviso da Briatore. "Qualche giorno fa - ha proseguito - sono andato a dormire con la possibilità di avere Conte come allenatore .cioè, era fatta! Mi sveglio: Conte non è l'allenatore della Juve, ma è l’allenatore del Napoli, boh". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, lo sfogo di Flavio Briatore: "Chi ha preso uno schiaffone"

Su questo argomento da altre fonti

Briatore: “Una volta la Juventus aveva la waiting list degli allenatori. Adesso sembra che Comolli...; Juventus, ribaltone sul mister: il nuovo super-favorito, tifosi di stucco | .it; Juventus, bomba di Gianluca Di Marzio: il nome del nuovo mister | .it; Juventus, Briatore senza pietà: lo schiaffo a Comolli sul nuovo allenatore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Briatore duro: "Juventus, ne vedo di ogni! Comolli si è preso subito uno schiaffone"

Riporta msn.com: Flavio Briatore, imprenditore e tifoso della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sul profilo personale di Instagram: `Sono juventino da tanti.

Briatore e il caos Juve: "Da Conte a Pioli, Comolli ha già preso uno schiaffone"

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Flavio Briatore attacca la Juventus. L'imprenditore si è esposto oggi, sabato 31 maggio, circa la caotica situazione del club bianconero, di cui è tifosissimo, al momento senza alcuna ce ...

Flavio briatore critica la gestione della juventus tra allenatori saltati e nuovi arrivi in vista

Lo riporta gaeta.it: Flavio Briatore critica la gestione della Juventus tra fallimenti nelle trattative con Conte e Gasperini, l’arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore sportivo e l’incertezza sul futuro tecnico e d ...