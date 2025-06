Juventus Damien Comolli nuovo direttore generale

La Juventus punta su Damien Comolli come nuovo direttore generale, un segnale forte di rinnovamento e ambizione. Con la sua esperienza internazionale, il club bianconero si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, cercando di tornare ai vertici del calcio europeo. In un momento in cui le squadre italiane stanno riscoprendo il loro valore nel panorama internazionale, l'arrivo di Comolli potrebbe essere il vento fresco di cui la Juve ha bisogno.

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. Lo comunica in una nota il club bianconero. Il dirigente francese “dal 4 giugno 2025 entra in società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino – si legge in un comunicato -Leader di consolidata esperienza internazionale, Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio europeo. Ha ricoperto ruoli chiave in club prestigiosi come Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahçe e, più recentemente, Tolosa, dove ha guidato il club alla promozione in Ligue 1 e alla vittoria della Coupe de France”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus, Damien Comolli nuovo direttore generale

