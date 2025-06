Juventus cosa cambia sul mercato dopo l’addio di Giuntoli

L’addio di Cristiano Giuntoli segna l’inizio di una nuova era per la Juventus, in un mercato sempre più dinamico e competitivo. Con la sua esperienza e visione, Giuntoli ha plasmato strategie che ora richiederanno una ristrutturazione. La ricerca di un nuovo direttore sportivo potrebbe portare a sorprese interessanti e investimenti mirati. Chi sarà il prossimo a dirigere il mercato bianconero? Le attese sono alte, così come le opportunità di rinnovamento!

Juventus, l'addio di Giuntoli: una nuova era si apre Cristiano Giuntoli lascia la Juventus dopo due anni intensi, con una risoluzione consensuale che include un incentivo all'esodo. La decisione, attesa nelle prossime ore, chiude un capitolo per il dirigente ex Napoli, il cui contratto scadeva nel 2028.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Juventus, senza Giuntoli ecco cosa succede con Osimhen e Tonali

In casa Juventus sta iniziando l`anno zero. Un altro, l`ennesimo. Stavolta si riparte da Giorgio Chiellini e Damien Comolli: una bandiera bianconera, che avrà un.

Mercato Juventus, nessun dubbio sul futuro di quel bianconero: verrà blindato dopo il Mondiale per Club! Novità sul rinnovo

Mercato Juventus, verrà blindato dopo il Mondiale per Club: novità sul futuro di un calciatore bianconero. Cosa filtra La Juventus vuole ripartire da Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero sarà blindat ...

Calciomercato Juventus, grande novità su Gyokeres e Osimhen: senza Giuntoli cambia tutto

Calciomercato Juventus, grande novità su Viktor Gyokeres e Victor Osimhen: senza Cristiano Giuntoli cambia tutto. Le ultimissime sui bianconeri