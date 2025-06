Juventus con Giuntoli accordo per l'uscita | ecco dove può andare ora

La Juventus si prepara a dare una scossa al proprio organigramma: Giuntoli è in uscita e le sue prossime mosse potrebbero stravolgere il mercato. In un calcio sempre più dinamico, dove ogni decisione può influenzare le strategie delle altre squadre, i tifosi aspettano con trepidazione il futuro del club. Quale sarà la nuova direzione della Vecchia Signora? Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse!

La Juventus si appresta a ufficializzare importanti cambiamenti nel proprio organigramma dirigenziale. Dopo settimane di indiscrezioni, è ormai. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

