Juventus Chiellini promosso con Comolli | il nuovo ruolo e cosa farà

Il 1° giugno 2025 segna un punto di svolta per la Juventus: Giorgio Chiellini, leggenda bianconera, viene promosso a un nuovo ruolo strategico. Accanto a Damien Comolli, nuovo direttore sportivo, il club punta a rivitalizzare la sua identità e il suo stile di gioco. Una scelta che fa eco al trend delle leggende che tornano nei club per guidare la rinascita. Sarà interessante scoprire come l'esperienza di Chiellini influenzerà le prossime stagioni!

Il primo giugno 2025 segna l`inizio di una nuova era per la Juventus. Proprio in questa data infatti Damien Comolli è stato annunciato ufficialmente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

