Juventus buonuscita per Giuntoli e il nuovo DS

La Juventus è in fermento: l'addio di Cristiano Giuntoli segna una svolta epocale per il club bianconero. Mentre l'ex ds negozia una buonuscita da record, la dirigenza si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Questo cambiamento riflette un trend più ampio nel calcio moderno: la ricerca di figure fresche e innovative per rilanciare le ambizioni. Chi sarà il prossimo a prendere le redini? È il momento del rinnovamento!

Il futuro di Giuntoli La Juventus vive un momento di svolta, con la figura del direttore sportivo al centro della scena. Cristiano Giuntoli, ormai fuori da Torino, non ha più accesso alle strutture del club e negozia una buonuscita salata, con tre anni di contratto ancora in essere. La società L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, buonuscita per Giuntoli e il nuovo DS

Altri articoli sullo stesso argomento

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente"

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Cerca Video su questo argomento: Juventus Buonuscita Giuntoli Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giuntoli via subito dalla Juventus: si va verso l'addio, la decisione di Elkann e tutti i nomi della rivoluzione societaria; Tuttosport - Juventus-Giuntoli, accordo per l’uscita. La reazione del dirigente che può già ripartire; Comolli alla Marotta: le sue parole, i dubbi su Giuntoli e la nuova Juve; Giuntoli via dalla Juventus, l'ex ds del Napoli può già trovare una nuova squadra: i dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve

Da msn.com: Risoluzione consensuale tra il dt e il club bianconero: vuole ripartire. In arrivo l’annuncio di Comolli, Calvo va all’Aston Villa ...

Pagina 2 | Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve

Si legge su tuttosport.com: Risoluzione consensuale tra il dt e il club bianconero: vuole ripartire. In arrivo l’annuncio di Comolli, Calvo va all’Aston Villa ...

Juventus, possibile una buonuscita per Cristiano Giuntoli

Riporta it.blastingnews.com: Damien Comolli è pronto a subentrare nella Juventus come nuovo direttore generale. Al fianco dell'ex presidente del Tolosa, lavoreranno Giorgio Chiellini e con ogni probabilità Matteo Tognozzi, che sa ...