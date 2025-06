Juventus aria di rivoluzione | cosa bolle in pentola dopo l’addio a Giuntoli

La Juventus è pronta a voltare pagina! L'addio a Giuntoli segna l'inizio di una rivoluzione bianconera, guidata da John Elkann. Nuova dirigenza e strategia chiara per il futuro, tra nomi di allenatori in corsa e una visione rinnovata. In un momento in cui il calcio sta vivendo cambiamenti radicali, la Vecchia Signora cerca di ritrovare la sua identità. Riuscirà a tornare ai vertici? Non perdere i prossimi sviluppi!

John Elkann ha dato il via alla rivoluzione bianconera: nuova dirigenza ed idee ben chiare per quanto riguarda il tecnico, ecco cosa sta accadendo (Ansa Foto) – SerieAnews È cominciato tutto a Monaco di Baviera, ma non è il solito film da Champions. Stavolta la Juventus ha scelto di ripartire da lì per segnare un punto di svolta, lontano dai riflettori ma con le idee piuttosto chiare. In una suite riservata non distante dall'Allianz Arena, dove poche ore prima il PSG aveva sollevato la coppa dalle grandi orecchie, John Elkann, Giorgio Chiellini e Damien Comolli si sono incontrati per gettare le basi di un progetto destinato a cambiare volto al club.

Leggi anche Francesco Calvo saluta la Juventus: sarà una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi - Francesco Calvo saluta la Juventus, aprendo le porte a una nuova rivoluzione nel club torinese. Questo addio, diverso dai precedenti, segna un cambiamento significativo per la dirigenza e le future sfide che attenderanno i protagonisti nel loro nuovo percorso.

