Juve ufficiale il nuovo ruolo di Chiellini | è il nuovo Director of Football Strategy – il comunicato

Giorgio Chiellini entra in una nuova avventura: ufficialmente designato come Director of Football Strategy della Juventus. Questo cambiamento segna un passo significativo per il club, che punta a rinnovare la propria identità strategica nel calcio moderno. Chiellini, simbolo di leadership e dedizione, porterà la sua esperienza sul campo in una dimensione dirigenziale, pronta a guidare la squadra verso un futuro vincente. Sarà interessante vedere come influenzerà le prossime scelte della società!

Ufficiale il nuovo ruolo dirigenziale di Giorgio Chiellini nella Juve: sarà il Director of Football Strategy, il comunicato Con l'annuncio di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Juve, è ufficiale anche il nuovo ruolo di Giorgio Chiellini che sarà il Director of Football Strategy del club bianconero e avrà un ruolo sempre più operativo. COMUNICATO – «A suo riporto opererà Giorgio Chiellini, figura storica .

