Juve Inzaghi svelata la verità | occhio al futuro del tecnico

Il futuro di Simone Inzaghi è avvolto nel mistero, ma l'interesse della Juventus si fa sempre più concreto. Dopo una finale di Champions deludente, il tecnico potrebbe essere pronto a una nuova avventura. In un calcio in continua evoluzione, il cambio di panchina alla Juve potrebbe segnare un punto di svolta: chi guiderà la Vecchia Signora verso un nuovo ciclo di successi? Rimanete sintonizzati, perché i colpi di scena sono all'ordine del giorno!

Emergono novità circa il futuro di Simone Inzaghi, accostato anche alla Juventus dopo che l’addio all’Inter è quasi sicuro Simone Inzaghi ha probabilmente chiuso ieri la sua esperienza all’ Inter. Il pesantissimo 5-0 in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain è stato inaspettato, soprattutto per quanto visto ai quarti contro il Bayern Monaco e in semifinale con il Barcellona. (Lapresse) – tvplay.it L’Inter di Monaco, inteso la finale, è sembrata molto più quella crollata malamente nel derby contro il Milan di Coppa Italia, una brutta copia della squadra che fino a qualche settimana fa era in corsa per tutti gli obiettivi salvo poi uscire ovunque con le ossa rotte. 🔗 Leggi su Tvplay.it