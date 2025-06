Justin Timberlake in concerto a Milano | parcheggi strade chiuse come arrivare e scaletta

Milano si prepara a vivere una notte indimenticabile il 2 giugno, quando Justin Timberlake infiammerà il palco degli iDays. Con oltre 50 tappe nel suo 'The Forget Tomorrow World Tour', il re del pop torna in grande stile. Ma attenzione: parcheggi e strade chiuse potrebbero complicare l'arrivo! Non perderti la scaletta ricca di successi che farà vibrare il cuore di ogni fan. Pronto a cantare a squarciagola?

Fan di Justin Timberlake trepidanti per il concerto del loro beniamino che arriverà a Milano il 2 giugno, aprendo così la line up degli iDays. Lo show fa parte del 'The forget tomorrow world tour' che ha in programma oltre 50 città in tutto il mondo e che segna il ritorno dell'icona pop sulla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Justin Timberlake in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta

Gli i-Days iniziano con Justin Timberlake. Il principe del pop fa ballare l’Ippodromo

Milano è pronta a scatenarsi con l'attesissimo ritorno di Justin Timberlake, il principe del pop, che aprirà i I-Days all'Ippodromo Snai San Siro! Questo evento segna non solo l'inizio della stagione estiva dei concerti, ma anche un trend sempre più forte: la voglia di esperienze musicali all'aperto.

