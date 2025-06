justin timberlake agli i days per una notte di pura magia

...un evento imperdibile! Il 2 giugno 2025, Justin Timberlake farà vibrare il cuore dei fan con un concerto che promette di essere un viaggio tra successi intramontabili e nuove sonorità. Questo ritorno segna non solo un potente revival della musica pop, ma anche la rinascita degli eventi live, dopo anni di attesa. Non perdere l’occasione di vivere una notte di pura magia con uno dei più grandi artisti del nostro tempo!

Il 2 giugno 2025 segnerà una data memorabile per tutti gli amanti della musica pop. Justin Timberlake, il ragazzo di Memphis che ha conquistato il mondo prima con gli *NSYNC e poi come solista, tornerà in Italia per la prima volta dopo cinque anni di assenza. L’Ippodromo SNAI San Siro di Milano si trasformerà in un teatro di emozioni per accogliere una delle figure più carismatiche e influenti della musica contemporanea, nel contesto degli I-Days Milano 2025. Dal Mickey Mouse Club agli *NSYNC: la genesi di una leggenda. La storia di Justin Randall Timberlake inizia nel 1993, quando a soli dodici anni viene selezionato per il Mickey Mouse Club della Disney. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com