Justin Timberlake agli I-Days per una notte di pura magia

...una notte di pura magia! Il 2 giugno 2025, Justin Timberlake infiammerà il palco con i suoi successi intramontabili, riportando in vita l’energia di un'epoca. Questo evento non è solo un concerto, ma un ritorno alle radici della musica pop che ha segnato generazioni. Non perderti l’occasione di vivere un momento storico, perché quando la musica unisce, tutto è possibile!

Il 2 giugno 2025 segnerà una data memorabile per tutti gli amanti della musica pop. Justin Timberlake, il ragazzo di Memphis che ha conquistato il mondo prima con gli *NSYNC e poi come solista, tornerà in Italia per la prima volta dopo cinque anni di assenza. L’Ippodromo SNAI San Siro di Milano si trasformerà in un teatro di emozioni per accogliere una delle figure più carismatiche e influenti della musica contemporanea, nel contesto degli I-Days Milano 2025. Dal Mickey Mouse Club agli *NSYNC: la genesi di una leggenda. La storia di Justin Randall Timberlake inizia nel 1993, quando a soli dodici anni viene selezionato per il Mickey Mouse Club della Disney. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Justin Timberlake agli I-Days per una notte di pura magia

Approfondisci con questi articoli

Justin Timberlake agli I-Days per una notte di pura magia - ...un evento imperdibile! Il 2 giugno 2025, Justin Timberlake farà vibrare il cuore dei fan con un concerto che promette di essere un viaggio tra successi intramontabili e nuove sonorità.

Segui queste discussioni su X

Jessica Biel e Justin Timberlake si sposarono il 19 ottobre 2012 a Savelletri: lui in Tom Ford lei in un fiabesco abito haute couture rosa di Giambattista Valli Tweet live su X

#JustinTimberlake tra carisma e revival, a #Milano torna il re del pop Per il ragazzo d’oro d’America una masterclass di pop mainstream in un greatest hits tra dance e ballate Tweet live su X

Sono seduta sulla poltrona e letteralmente TREMA, anche la gatta mi guarda. St’anziano fa ballare tutta la casa, sembra d’averlo nel salotto #JustinTimberlake Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

JUSTIN TIMBERLAKE apre gli I-DAYS 2025: Pop King still got it!

Si legge su rockon.it: Un incendiario Justin Timberlake apre la prima serata degli I-Days a Milano. 30.000 fan letteralmente ai piedi della popstar americana che ci regala un viaggio tra le sue hit più iconiche e coreografi ...

Justin Timberlake agli I-Days 2025: le foto del concerto

Segnala informazione.it: Il suo ritorno è già una notizia: Justin Timberlake mancava dai palchi da 5 anni. Il suo nuovo maxi show, in cui canta e balla, arriva a Milano lunedì sera, 2 giugno. Ex… Leggi ...

Puoi togliere Justin Timberlake dagli anni 2000, ma non puoi togliere gli anni 2000 da Justin Timberlake

Da billboard.it: Ieri sera Justin Timberlake è tornato in Italia dopo 18 anni e lo ha fatto sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2025: il racconto ...